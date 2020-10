Sovražno nastrojena Melania: Mediji so Donalda nekoč oboževali (VIDEO)

»Ne strinjam se vedno z njim«

Tako kot v prvi predsedniški kampanjileta 2016 jetudi letos svoj prvi in edini samostojni nastop opravila v Pensilvaniji. Če je pred štirimi leti obljubljala, da se bo v Beli hiši posvetila boju proti nasilništvu med otroki, je letos prevzela bolj ofenzivno retoriko svojega moža in sovražno nastopila proti demokratom, Trumpovemu tekmecuin medijem.Melania, oblečena v vojaško zeleni plašč oblikovalca, je demokrate obtožila, da so se osredotočili na goljufijo z ustavno obtožbo namesto na pandemijo koronavirusa. Biden, predsedniški kandidat s socialistično agendo, pa naj bi bil proti prekinitvi letalskega prometa s Kitajsko pred izbruhom pandemije. »Američani lahko pogledajo Bidnovih 36 let v kongresu in osem let na položaju podpredsednika ZDA in se odločijo, ali mu bo res končno uspelo nekaj narediti zanje. Ko boste 3. novembra volili, boste volili prihodnost naših otrok. Dokler je Donald Trump predsednik, bodo naše ameriške vrednote in vrline, na katerih je država zgrajena, cenjene in ohranjene,« je prepričana.Zagotovila je, da bodo ZDA premagale koronavirus, in pohvalila vse, kar je mož doslej storil v tej smeri. Omenila je, da je tudi sama zbolela za covidom 19, in dejala, da se zaveda, da je s tem prizadetih veliko Američanov. Pohvalila jih je, da so stopili skupaj in si pomagajo, ter se zahvalila vsem, ki se borijo proti bolezni.Za moža je zagotovila, da je borec, ki ima rad državo in se bori za Američane vsak dan. Z izjavo, da se ne strinja z vsem, kar mož objavi na družbenih medijih, je sicer izzvala nekaj smeha, vendar pa je poudarila, da je pomembno, da lahko na ta način neposredno komunicira z Američani.Dejala je, da so imeli mediji radi Trumpa, dokler se ni odločil za predsedniško kandidaturo, nakar so spremenili njegovo podobo. »Preden se je moj mož odločil, da se bo potegoval za predsedniško mesto, so ga mediji oboževali, saj so v njem videli moža, kot ga vsak dan vidim jaz – trdnega, uspešnega in poštenega. Moža, ki vidi potencial v vsakem človeku, s katerim se sreča, ne glede na spol, raso, vero ali spolno usmerjenost. Moža, ki ima veliko srce in odličen smisel za humor. Donald rad pomaga ljudem, še rajši pa vidi, da ti, tako kot njegova dežela, postanejo uspešni.«Zagotovila je, da Trump premika Ameriko naprej. Pod njegovim vodstvom je ekonomija cvetela, meje so varnejše. ZDA se niso zapletle v nove spopade in so si prizadevale končati vojne. »Uničili smo teroriste, ki so napadli našo državo in zaveznike pod prejšnjo vlado, in dosegli zgodovinske mirovne sporazume na Bližnjem vzhodu. Spet nas spoštujejo. Imeli bomo trdna zavezništva po svetu,« je med drugim povedala prva dama ZDA.