Sosedje opazovali zakonsko dramo! Izvedela, da jo vara, pa razbila vse okoli sebe (VIDEO)

Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo žensko, ki naj bi odkrila, da jo partner vara, in se odločila uničiti njegove stvari, tako da jih je vrgla skozi okno. Incident se je zgodil v Bogoti, prestolnici Kolumbije.

Pomirila se je šele, ko je prišla policija

Sosedje so posneli zakonsko dramo, v kateri bi lahko mimoidoči bili poškodovani, saj so z neba padali gospodinjski aparati, računalnik, oblačila in različni drugi predmeti.

Prevaral jo je, pa je uničila vse pred seboj. FOTO: Gettyimages

Ženska se je pomirila šele, ko je prispela policija, posnetek pa prikazuje policiste, ki z eno žensko zapuščajo stavbo in se z njo pogovarjajo.

Ko so policisti odšli in se je situacija umirila, drug posnetek prikazuje drugo žensko, ki začne pobirati raztresene stvari. Uporabniki družbenih omrežij ugibajo, da je prva ženska, ki je v spremstvu policije zapustila stavbo, prevarana partnerica, druga ženska pa ljubimka.