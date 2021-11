Sosedje na ulicah: tako velikega protesta ne pomnijo

Zaradi strogih protikoronskih ukrepov so se danes na ulice podali naši sosedje. Kot poročajo avstrijski mediji, je bil v Gradcu največji protikoronski shod doslej, saj se je zbralo več kot 30.000 ljudi. Protestirali so tudi v Celovcu in St. Pöltnu, na Hrvaškem so protestniki zavzeli Zagreb.

Protesti v Avstriji so sicer bili mirni, v St. Pöltnu so prijeli nekaj protestnikov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po številu udeležencev sta bila današnja shoda v Gradcu ena od največjih manifestacij v prestolnici avstrijske Štajerske po letu 1945. Na celovških protestih je tretjina demonstrantov tudi upoštevala obvezno nošnjo zaščitnih mask ffp2.

»S policijskega vidika smo zelo zadovoljni. Ni bilo nobenih izgredov,« je za APA dejal tiskovni predstavnik celovške policije Rainer Dionisio ob koncu protestov. V prestolnici avstrijske Koroške so se protesti mirno končali okoli 15.30.

»Glasno je, a doslej mirno,« je graške proste ob začetku opisal eden od tamkajšnjih policistov. »Shodu so se vedno znova priključili novi ljudje. Najprej jih je bilo okoli 10.000, na koncu okoli 30.000,« pa je dejal neimenovani tiskovni predstavnik graške policije.

V St. Pöltnu so se protesti začeli okoli 14. ure. Pripravili so jih tamkajšnji svobodnjaki pod geslom Za svobodo. Zaradi nasilnega vedenja je policija prijela nekaj oseb.

V Zagrebu tihi protest

Na tisoče protestnikov je zavzelo tudi ulice Zagreba. Tokrat je šlo za tihi protest brez nagovorov in transparentov, v tišini so se sprehodili do Markovega trga. Po poročanju hrvaških medijev, se je zbralo okoli 20.000 ljudi. Policija je prijela nekaj nasilnežev, med njimi tudi mladoletnika.

Protestniki so danes popoldne začasno blokirali več prometnic v Srbiji, med drugim avtocesto Beograd-Niš. Protestirali so proti spremembam zakonov o razlastitvi ter o referendumu in ljudski iniciativi, ki bodo po njihovem mnenju olajšale investicijo Ria Tinta v rudnik litija na zahodu Srbije, ki da bo okoljsko sporna.