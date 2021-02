Sosedje imajo novega predsednika vlade

Nekdanji predsednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Draghi je nocoj uradno sprejel položaj italijanskega premierja, so sporočili iz urada italijanskega predsednika Sergia Mattarelle. 73-letni Draghi je Mattarelli predstavil tudi svojo ministrsko ekipo, ki bo predvidoma prisegla v soboto ob 12. uri.



Draghi je položaj italijanskega premierja sprejel, potem ko si je v zadnjem tednu na pogovorih o oblikovanju vlade zagotovil široko podporo med italijanskimi parlamentarnimi strankami. Podpirajo ga stranke od levice do skrajne desnice. Kot zadnji so mu v četrtek podporo izrekli še v največji stranki v parlamentu Gibanje pet zvezd.



Predsedniku republike je na današnjem srečanju predstavil tudi svojo ministrsko ekipo, v kateri je več ministrov dosedanje vlade, ki jo je vodil pravnik Giuseppe Conte.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: