Sosede stresel dolg in močan potres, čutili so ga tudi pri nas

Okoli 11. ure je močneje streslo področje Banovine (Banija) na Hrvaškem. Po podatkih Evrosredozemskega seizmološkega centra (EMSC) je bilo žarišče potresa z magnitudo 4,6 približno 20 kilometrov od Petrinje, ki jo je decembra lani prizadelo več potresov.



Iz Urada za seizmologijo Agencija za okolje (Arso) so sporočili, da je imel potres ob 10.54 uri po podatkih Hrvaške seizmološke službe magnitudo 4,2. Čutili so ga tudi posamezni prebivalci Ljubljane in Celja.



»Dolg in močan«, »Udar, detonacija in dobro je zatreslo«, »Ni miru, v Glini se je 10 sekund močno treslo« ... To so nekateri izmed komentarjev, ki so jih tisti, ki so čutili tresenje tal, pustili na spletni strani EMSC. Tresenje tal so čutili tudi v BiH.



Pred močnejšim potresom so ob 10.03 in 10.31 zabeležili še dva šibkejša z magnitudo 3,0 oziroma 2,5 po Richterju.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: