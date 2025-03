Sosede spet močno streslo, moškega reševali izpod ruševin (VIDEO)

Za prebivalci Neaplja in okoliških mest je burna noč. Okrog pol druge jutranje ure jih je namreč prebudil močan potres z magnitudo 4,4 in mnogi so prestrašeni stekli na ulice, kjer so nato pričakali jutro. Deli Neaplja so ostali brez elektrike, v bližnjem kraju Pozzuoli pa so morali stanovalca celo reševati izpod ruševin, saj je močan potresni sunek podrl stanovanjsko hišo. Moški je bil lažje ranjen, o drugih žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Bo pa visoka materialna škoda, ki je nastala zaradi tresenja tal, poškodovanih je bilo več stavb, tudi vozil, na katere so padli strešniki in zidaki.

Šole v Pozzuoliju in okolici bodo danes ostale zaprte, pristojni bodo morali namreč preveriti, ali so bile stavbe izobraževalnih ustanov poškodovane in v kolikšni meri. V primeru, da bodo ocenili, da je dovolj varno, da se otroci in mladostniki lahko vrnejo, bodo v šolske klopi ponovno sedli jutri.

Tokratni potres je povzročil veliko škode, ker je bil epicenter zelo blizu površja, na globini komaj deset kilometrov. Prebivalci tega dela Italije so sicer nekoliko šibkejši potresni sunek z magnitudo 3,9 doživeli skoraj pred natanko mesecem dni, zato se mnogi bojijo, da se bodo sunki nadaljevali, njihova moč pa stopnjevala.