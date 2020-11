Soseda Gordana opisala srečanje s terirstom Kujtimom: Pomagal mi je nesti vrečke

Soseda dunajskega terorista(20) je za britanski The Mirror povedala, da ga je samo šest ur pred krvavim ponedeljkovim napadom, ko je ubil štiri ljudi in jih še več ranil preden je njega ubila policija, srečala na stopnišču stavbe, kjer sta živela.Preberite tudi:»Smehljal se je in mi celo pomagal nesti vrečke iz trgovine. To je bilo okoli druge ure popoldne. Jaz sem prišla iz dvigala z vrečkami, on je prihajal po stopnicah. Pohitel je proti meni, da bi mi pomagal. rekla sem, da lahko sama, a je vztrajal, da odnese vrečke do vrat stanovanja. Zdel se je srečen, nasmejan. Malo sva se pogovarjala, vse je bilo videti normalno,« je srečanje opisala(68). Ob njunem srečanju je imel na sebi črne hlače, kar nakazuje, da se je preoblekel, preden je šel na strelski pohod, saj je bil takrat oblečen v belo.Drugi sosedje so povedali, da nikoli niso bili v njegovem domu, da pa je šlo verjetno za majhno, enosobno stanovanje. »Okoli treh popoldne sem ga videl v bližini zgradbe z dvema moškima z brado, videti sta bila religiozna,« pa je povedal drug sosed.Fejzulaji, ki so ga decembra lani izpustili iz zapora, kjer je bil zaradi namere, da se pridruži Islamski državi v Siriji, je v zgradbi živel večino leta, so še povedali sosedi, ki so storilca opisali kot zadržanega in očitno zelo vernega.(26), ki živi v sosednji stavbi, ne more verjeti, kaj je zagrešil 20-letnik: »Kako bi lahko vedeli da hudič živi le nekaj vrat stran.«Sosedapa je do nedavnega vsakodnevno videvala ljudi, oblečene v islamska oblačila, ki so se zbirali v sobi zgradbe nasproti njene. Sicer ne ve, ali se je teh srečanj udeleževal tudi Fejzulai, povedala pa je še, da so se začeli zbirati pred približno letom dni, zadnjih nekaj tednov pa jih ni več opazila.