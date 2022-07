Sosed iz pekla: v smradu živi s podganami in ščurki, stanovalci nemočni (VIDEO)

Stanovalci stavbe v Zoričini ulici v Beogradu ne vedo več, kaj storiti s »sosedom iz pekla«. Iz njegovega stanovanja se namreč širi neznosen smrad.

Poleg tega v umazanem stanovanju prebivajo podgane in ščurki. Sosede skrbi tudi, da je lastnik »smrdljivega« stanovanja kadilec, zato se bojijo, da bi zagorelo, poročajo srbski mediji.

Obrnili so se že na vse pristojne službe, pisali na več naslovov, a rešitve še vedno ni. Tako so od občine, socialne službe, redarstva in inšpekcije dobili le pojasnilo, da rešitev ni v njihovi pristojnosti.