Švedska in francoska potrošniška organizacija opozarjata, da rože niso vedno najboljši izraz naše naklonjenosti. Testirali sta namreč rezano cvetje, ki je v prodaji posamično ali pa v šopkih v Franciji in na Švedskem. Ugotovili sta, da se v cvetju skriva veliko nevarnosti. Testa sta razkrila namreč masovno onesnaženost rezanega cvetja s pesticidi, da, tudi s tistimi, ki so v EU prepovedani. 46 različnihpesticidov je bilo v enem šopku. Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) na podlagi te raziskave iz tujine zato opozarja, naj potrošniki pred nakupom preverijo poreklo oziroma izberejo lokalno cvetj...