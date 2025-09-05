MEDICINSKI ČUDEŽ

Sonja (57) in Marko (69) postala starša, zdaj pokazala, kako skrbita za hčerkico (VIDEO)

Po 23 letih zakona dočakala svojo največjo željo – rojstvo hčerke Bogdane, ki jo opisujeta kot pravi medicinski čudež.
Fotografija: Deklica je stara že pol leta. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook
Deklica je stara že pol leta. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

N. Č.
05.09.2025 ob 12:44
Njuna vztrajnost in podpora prijateljev sta ju pripeljali do uresničitve največje življenjske želje. Ekipa oddaje Provjereno je v Črni gori obiskala Sonjo (57) in Marka Mirotića (69) ter njuno pet in pol mesecev staro deklico s simboličnim imenom Bogdana.

Da sta nora, sebična, nepremišljena. Da tega nista potrebovala, kaj bo, ko ju več ne bo … Sonja in Marko sta se takšnih komentarjev že navadila, piše portal. Bolj kot negativni komentarji pa jima pomenijo tisti odzivi, v katerih ju ljudje podpirajo in z njima delijo veselje. 

Svojo deklico z imenom Bogdana sta po dolgih 23 letih truda le dočakala pred nekaj manj kot pol leta. Ekipa Provjereno ju je obiskala v njunem domu v vasi Grbavci pri Podgorici v Črni gori. Sonja in Marko sta poročena že 23 let. Pravita, da sta v nekem trenutku že obupala nad željo po otroku.

»Hodila sva k zdravnikom, vse je bilo zaman. Na neki točki sva odnehala, a naju je najina prijateljica Zdenka znova opogumila,« je prej pojasnila Sonja. »Nikoli ne bom pozabila trenutka, ko je prišel mož in prinesel izvid. Videla sem številke in začela skakati od sreče, jokati, kričati, se smejati. Marko me je komaj pomiril. To je bil čudovit trenutek,« je zaključila Sonja.

