Solzivec, streli, detonacije na Kosovu: vojska Srbije v najvišji stopnji pripravljenosti (VIDEO)

Na severu Kosova je izbruhnil konflikt med prebivalci in kosovsko policijo, potem ko je ta poskušala priti v stavbo občine v Zvečanu. Dostop do občin so blokirali tudi v dveh drugih občinah na severu države. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zaradi dogajanja na Kosovu zvišal stopnjo pripravljenosti srbske vojske.

Najprej sirene

Opoldne so se v treh občinah na severu Kosova z večinsko srbskim prebivalstvom oglasile sirene. Najprej v Zubinem Potoku, potem ko je novi župan Izmir Zećiri zahteval posredovanje policije pri vstopu v zgradbo občine. Zatem so se oglasile še sirene v Leposaviću in Zvečanu, tam pa so se po poročanju srbske nacionalne televizije RTS začeli zbirati prebivalci. Vstop v zgradbo občine v Zvečanu so po poročanju RTS blokirali tamkajšnji zaposleni.

Ko je v zgradbo hotela vstopiti kosovska policija, so se temu uprli, policija pa je odgovorila s solzivcem in dimnimi bombami. V bližini stavbe je bilo slišati tudi strele, zbrani prebivalci pa so poškodovali več policijskih avtomobilov. Ob vhodu in izhodu do središča Leposavića, kjer stoji zgradba občine, so prebivalci postavili tovornjake.

Po poročanju mreže Radio Slobodna Evropa je stanje trenutno mirno, še vedno pa so pred zgradbami občin tako policija kot prebivalci.

Ukaz za premik srbske vojske proti meji s Kosovom

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zaradi incidentov na Kosovu stopnjo pripravljenosti srbske vojske dvignil na najvišjo raven ter odredil premik vojakov proti meji s Kosovom, je po poročanju srbskih medijev sporočil srbski obrambni minister Miloš Vučević.