Šolta jim bo dala vetra

Ob njej stoji mnogo bolj priljubljen Brač, takoj zraven turistično oblegani Korčula, Hvar in Vis, toda otok prihodnosti je Šolta, je prepričan investitor z Mavricija, ki na dalmatinskem koščku raja pred Splitom načrtuje gradnjo razkošnega letovišča in kompleksa v vrednosti 55 milijonov evrov.

Načrtujejo tudi luko

Secret Bay je delovno ime skrivnostnega projekta, ki naj bi temeljni kamen, po dolgotrajnem in skrbnem načrtovanju, dočakal šele konec prihodnjega leta, a ko se bo gradnja začela, bo nedvomno stekla s svetlobno hitrostjo, tako se nova doživetja za najpetičnejše goste obetajo že v kateri od prihodnjih sezon.

Kompleks bo navduševal goste z debelimi denarnicami. Fotografija je simbolična. FOTO: Tontectonix/Getty Images

Izhodišče naj bi bila edina peščena plaža na otoku, Šipova, ki stoji ob mestu Maslinica, nastanitvene komplekse pa naj bi vzidali v gričevje, ki obdaja kopališče. Otoški Beverly Hills se obeta Šolti, napovedujejo tamkajšnji občinarji, navdušeni nad zanimanjem tujih vlagateljev, prepričani, da bo nov kompleks otoku prinesel prepoznavnost in seveda nova delovna mesta. Točni načrti so za zdaj še skrivnost, a obetajo se nizke, razpršene gradnje v slogu razkošnih, samostojnih hotelskih apartmajev, velikih po 120 kvadratnih metrov, zgradili naj bi jih okoli sto, in pa pet dih jemajočih vil, bazeni, džakuziji, restavracija, bar in še in še. Vse skupaj bo povezovala skupna hotelska recepcija, bogata ponudba bo tudi na plaži, do katere bo vodila urejena pot, snovalci pa obljubljajo tudi ureditev cestne infrastrukture v okolici Maslinice.

Razkošnega kompleksa se že drži vzdevek Beverly Hills.

Za tiste, ki bodo v razkošno letovišče raje pripluli, pa nemški investitor v bližnji uvali Šešula končuje gradnjo večjega pristanišča, manjšo luko za priveze razkošnih plovil pa bo umestil tudi tik ob nov nastanitveni kompleks. Turistična vizija prihodnosti Šolte je tako nadvse optimistična, načrtovalci pa upajo, da bodo nove kapacitete pritegovale goste vse leto, zato bodo razkošju za piko na i morda dodali še toplice.