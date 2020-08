Šolska ministrica naposled sporočila, kako bo potekalo novo šolsko leto

Kaj pomeni model B?

Novo šolsko leto je tako rekoč pred vrati, zato se je danes ministrica za izobraževanje, znanost in športsrečala z ravnatelji osnovnih in srednjih šol, kjer jim pravkar podaja več pojasnil, kako bo glede na epidemiološke razmere potekal pouk.»Iskreno si želim, da bi model B (zeleni model) aktivirali s 1. septembrom za osnovne in srednje šole,« je dejala ministrica in na spletnem omrežju objavila brošuro na stotih stranbeh o izhodiščih in usmertivah za novo šolsko leto.Ta model upošteva določene omejitve, in sicer morajo šole zagotoviti pouk tako, da v največji možni meri preprečuje mešanje učencev med seboj. Model torej dovoljuje vse učence v šoli, ampak s strogimi varnostnimi ukrepi. Učenci med odmori ostajajo v učilnicah. Prav tako mora šola določiti sistem prihajanja in odhajanja učencev v šolo in domov, način izvajanja jutranjega varstva in podaljšanega bivanja, omejitve pri izvajanju interesnih dejavnosti. Šola določi tudi protokol razkuževanja in vzdrževanja higiene.V brošuri z naslovomsi lahko preberete, kakšna so priporočila šolam in staršem pri obravnavi učenca ali zaposlenega s sumom na covid-19, kako bi lahko potekala samoizolacija in nenazadnje tudi karantena v primeru potrjenega primera okužbe.Objavljamo celotni dokumnet.