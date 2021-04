Šola na plaži, kakšna zabava!

Nobene okužbe

Najboljša glasbena učilnica ...

V šolanje se je vključila lokalna skupnost.

Po šolanju na daljavo, ki je za večino potekalo predolgo in mučno, je izobraževanje na svežem zraku povsem dobrodošlo, poudarjajo v španski šoli Felix Rodriguez de la Fuente v Los Nietosu v pokrajini Murcia na jugu države, kjer so zapustili učilnice in jo mahnili na plažo.Naravnost sanjsko, se zagotovo strinjate, in res je, španski šolarji po prvih vtisih med poukom naravnost uživajo. Maske jih ne motijo, so zadovoljni učiteljice in učitelji, veliko lažje jih je namreč prenašati na odprtem kakor v zaprtih prostorih, povrhu pa jih lahko med učenjem po nogah masira nežna mivka in jim tako pomaga nadoknaditi pogrešani stik z naravo. »Kar se na plaži naučijo, si zelo dobro zapomnijo,« so z dozdajšnjimi uspehi zadovoljni učitelji, »pomembno pa je, da se po tolikem času počutijo svobodne in da pri učenju uživajo.«Takšno šolanje je mnogo bolj zdravo kakor stiskanje v slabo prezračenih učilnicah, pove zdravstvena stroka, ki seveda projektu Fresh Air, sveži zrak, lahko le zaploska, ne nazadnje med učenkami in učenci, starimi od treh do dvanajstih let, ki izobrazbo zdaj pridobivajo v neposredni bližini valov in z vetrom v laseh, še niso potrdili primera okužbe z novim koronavirusom, poroča Reuters.Učne ure so nekoliko krajše, pojasnjujejo, saj otroci tudi bistveno hitreje vpijajo znanje, ugotavljajo pedagogi, ki preostali čas raje namenijo gibanju; različni razredi osnovne šole kolobarijo po postajah na mivki, denimo, na nekaterih delih plaže so klopi, kjer poteka klasični pouk, drugod so postavljene glasbene učilnice, kjer učenci in učitelji ali sedijo ali stojijo ter se prepuščajo melodijam iz različnih glasbil.Veliko časa namenjajo praktičnemu delu in spoznavanju okolja, denimo, v izobrazbo se je vključila tudi lokalna skupnost s številnimi obrtniki, ki ponujajo vsak svoje znanje in izkušnje, ribiči so jim, denimo, zaupali svoje življenje na valovih, pojasnili, kako dragoceno je bilo njihovo poslanstvo med epidemijo, in otroke celo naučili osnov ribolova.Nekateri domačini so se za uro zgodovine napravili v rimske vojščake in uprizorili pomembne bitke, skratka, zabave, v osrčju katere je pridobivanje dragocenega znanja, ne primanjkuje.