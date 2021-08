Šokirano dekle (23) končalo v porodnišnici: Mislila sem, da sem se zredila (FOTO)

Britanka Lavinia Stanton (23) iz Halifaxa se je nič hudega sluteč dogovorila s prijateljicami za pijačo. Ob tem pa sploh ni vedela, da je v osmem mesecu nosečnosti.







V restavraciji pa je kar naprej imele želodčne krče oziroma, kot se je izkazalo kasneje, popadke. Zato je odšla k mami, ki je poklicala prvo pomoč. Mama je dobila nasvet, da naj hči pošlje v bolnišnico, če se krči ne bodo umirili.



Ko je ponoči Lavinia le odšla v bolnišnico, so ji vzeli vzorec urina in šokirana je izvedela, da bo kmalu rodila. Nato je zjutraj s carskim rezom rodila deklico Willow.



»Nisem imela nobenih znakov, da bi bila noseča. Ne slabosti, niti premikanja otroka nisem čutila. Trebuh sem res imela večji, a sem menila, da sem se zredila, ker se med epidemijo nisem veliko gibala,« je še vedno šokirana mamica povedala za Daily Mail.







Podobno je bil nad nepričakovanim očetovstvom šokiran njen fant Cameron Wroot (25). A menda si je že opomogel in zdaj uživa v vlogi novopečenega očka.



