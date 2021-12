Šokantno: strela pokosila varnostnika (VIDEO)

Neverjeten prizor so posnele nadzorne kamere v Indoneziji. Strela je udarila v 35-letnega varnostnik, ko se je z dežnikom sprehajal po dežju. Po udaru strele je padel na tla, in ker ni mogel vstati so mu pomagali kolegi.

Kriv voki-toki

In zakaj je strela udarila prav vanj? Kot je poročal RT, naj bi bil kriv voki-toki, ki ga je imel varnostnik v rokah. K sreči se je za 35-letnika vse dobro končalo, saj je že v domači negi.