Šokantno razkritje: v zameno za nagrado slovenske paciente pošiljali na hrvaško kliniko?!

ZZZS je od hrvaške Stomatološke poliklinike Apolonija zahteval, da preneha slovenskim zobozdravstvenim ambulantam ponujati finančno nagrado, če slovenske bolnike napotijo k njim na ortodontsko zdravljenje. Zavod je kršitev hkrati prijavil zdravstvenemu in tržnemu inšpektoratu, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se od tovrstnih ravnanj odločno distancira. »ZZZS izrecno poudarja, da ni poslovni partner Apolonije in se s takšnim oglaševanjem nikakor ne strinja,« so zapisali.

Dodali so, da zavod takšna ravnanja ocenjuje kot zavajajoča s potencialnimi elementi korupcijskih tveganj glede na dejstvo, da ima zavarovana oseba skladno z evropskimi in slovenskimi predpisi pravico do proste izbire izvajalca v tujini na podlagi izdane napotnice v Sloveniji. »Zato ni dopustno omejevanje te pravice s strani napotnega zobozdravnika na točno določenega izvajalca v Sloveniji ali tujini,« so zatrdili.

Pod drobnogledom inšpekcije

ZZZS je poslal tudi prijavo Zdravstvenemu inšpektoratu RS in Tržnemu inšpektoratu RS ter predlagal, da izvedeta inšpekcijski nadzor in izdata odločbo, s katero Apoloniji prepovesta nadaljnje nezakonito ravnanje oziroma ji izrečeta ustrezne ukrepe in sankcije z namenom takojšnjega prenehanja in preprečitve ponavljanja tovrstnih ravnanj v bodoče.

»Evropski pravni red sicer zahteva, da tudi Slovenija, enako kot ostale države EU, omogoči slovenskim zavarovanim osebam povračilo stroškov nekaterih zdravstvenih storitev v tujini na podlagi napotnice, izdane v Sloveniji, vendar pa je obseg teh povračil in zdravstvenih storitev zanemarljiv v primerjavi z obsegom plačil in storitev v Sloveniji,« so zapisali na ZZZS.

Več kot milijon evrov za ortodontske storitve

V letu 2024 je ZZZS na področju zobozdravstva izvedel 1996 povračil stroškov za storitve v tujini v skupni vrednosti 1,75 milijona evrov. Največji delež teh sredstev, 1,14 milijona evrov, je bil namenjen ortodontskim storitvam.

V istem letu je bilo v Sloveniji na račun ZZZS opravljenih 2,8 milijona zobozdravstvenih obravnav, za katere je ZZZS skupno namenil 223 milijonov evrov. Vrednost povračil za tujino tako predstavlja manj kot en odstotek vseh sredstev, ki jih je ZZZS v letu 2024 namenil za financiranje zobozdravstva v Sloveniji, so dodali.

Poudarili so, da zavod sistematično krepi dostopnost zobozdravstvenih storitev z neomejenim financiranjem ortodontskih obravnav glede na zmogljivosti izvajalcev v javni mreži in letnim povečevanjem sredstev, ki so leta 2024 znašala 223 milijonov evrov.

Dostopnost zobozdravstvenih storitev prav tako krepijo z razpisi za nove ambulante (v letu 2024 so jih oddali 18) ter s postopnim širjenjem javne mreže, ki se je v zadnjih sedmih letih razširila za 108 dodatnih ambulant, so navedli.