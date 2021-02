Šokantno razkritje nosečnice z Reke: to naj bi počeli v Sloveniji

Hrvaški Dnevnik.hr poroča o razkritju mladega para, ki se je že veselil naraščaja, a so v petem mesecu nosečnosti zdravniki ugotovili, da ima plod veliko anomalijo, zaradi katere ne bo preživel. Hudemu šoku je sledil nov šok: ker splava po 22. tednu nosečnosti ne opravljajo več, so ji dejali, naj počaka na dan poroda ali pa naj plača 5.000 evrov in odide v Slovenijo, kjer naj bi bili »bolj liberalni«.



Nosečnici naj bi to priporočilo zdravnik dal v »zaupnosti«, za poseg pa bi se morala dogovoriti ustno. »Na moje vprašanje, 'kaj zdaj', so mi odgovorili, naj grem v Slovenijo, dali so mi jasna navodila, kje je klinika, in njeno številko ter dodali, da se moram dogovoriti ustno in da na papirju to ne sme obstajati. Pojasnili so mi, da sprožitve prezgodnjih porodov na Hrvaškem ne opravljajo, da pa to počnejo v Sloveniji, ki je bolj liberalna država in da tam to počno po 22. tednu,« je povedala v pričevanju v oddaji Provjereno.



V tistem trenutku je bil par v velikem šoku zaradi diagnoze in dejstva, da bi morala čakati na dan naravnega poroda. Tako sta želela slišati še kakšno mnenje, a jima je v bolnišnici na Reki tudi drugi ginekolog, ki je očitno želel stati za svojim kolegom, svetoval enako.



Šele ko sta se pozanimala za subvencijo postopka v Sloveniji, so jima svetovali, naj se prej obrneta še na bolnišnico v Zagrebu. Tam pa so jima pojasnili, da te postopke opravljajo tudi na Hrvaškem, in seveda brezplačno. Etična komisija jima je zaradi velike anomalije ploda odobrila prekinitev nosečnosti, zagrebški zdravniki pa so bili ogorčeni, ko so slišali njuno zgodbo z Reke. »Nedoumljivo in nedopustno, tako s človeškega kot tudi strokovnega vidika,« je potezo reških kolegov komentiral dr. Gordan Zlopaša iz zagrebške porodnišnice.



Za katero kliniko v Slovenijo naj bi šlo in ali se res dogajajo tovrstni posegi »na črno«, še preverjamo pri slovenskih organih.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: