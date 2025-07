Šokantno odkritje v jezeru: našli ostanke najstarejše človeške vasi v Evropi

Arheologi, ki delajo na obali Ohridskega jezera v Albaniji, so prepričani, da so odkrili najstarejšo evropsko človeško naselbino, zgrajeno na jezeru, saj so našli dokaze o organizirani skupnosti lovcev in kmetovalcev, ki je živela do pred 8000 leti. Do odkritja se je dokopala švicarsko-albanska ekipa, ki vsak dan več ur preživi približno tri metre pod vodo, kjer z natančnostjo izkopavajo lesene kole, ki so podpirali hiše. Prav tako zbirajo kosti udomačenih in divjih živali, bakrene predmete in keramiko z izrezljanimi vzorci.

Albert Hafner z Univerze v Bernu je za Reuters pojasnil, da so podobne naselbine našli v alpskih in sredozemskih regijah, a da so naselbine v vasi Lin pol tisočletja starejše, saj segajo v obdobje pred 6000 do 8000 leti. »Ker je pod vodo, je organski material dobro ohranjen, kar nam omogoča, da ugotovimo, kaj so ti ljudje jedli, kaj so sadili,« je dejal Hafner.

Najstarejše jezero v Evropi

Starost najdb določajo z radiokarbonskim datiranjem in dendrokronologijo, torej meritvijo letnih prirastkov dreves. Zbrali so več kot tisoč vzorcev lesa s tega območja, kjer naj bi nekoč živelo več sto ljudi. Domnevajo, da obsega okoli šest hektarjev, vendar so do zdaj po šestih letih dela izkopali le približno odstotek območja. Po Hafnerjevih besedah ugotovitve kažejo, da so ljudje, ki so živeli ob jezeru, pomagali širiti kmetijstvo in živinorejo v druge dele Evrope. »Še vedno so se ukvarjali z lovom in nabiralništvom, vendar je stabilen vir prehrane prihajal iz kmetijstva,« je dejal.

Arheolog drži lesen blok, del kolišča, starega približno 8000 let. FOTO: Fatos Bytyci/Reuters

Albanski arheolog Adrian Anastasi je za Reuters povedal, da bi lahko trajalo desetletja, da bi območje v celoti raziskali. »Po načinu, kako so živeli, jedli, lovili, ribarili, in po načinu, kako je bila arhitektura uporabljena za gradnjo naselbine, lahko rečemo, da so bili za tisti čas zelo pametni,« je prepričan Anastasi.

Več študij kaže, da je Ohridsko jezero, ki si ga delita Severna Makedonija in Albanija, najstarejše jezero v Evropi, staro naj bi bilo namreč več kot milijon let.