Šokantni prizori kot iz filma o katastrofi, on pa na napihljivi blazini (VIDEO)

Oblasti v zvezni državi New Yorku so razglasile izredne razmere zaradi obilnega deževja in poplav, ki jih je povzročila tropska nevihta Ida. V mestu New York so umrle najmanj štiri osebe. Izredne razmere veljajo tudi v zvezni državi New Jersey, od koder poročajo o najmanj dveh smrtnih žrtvah.Guvernerka New Yorkaje izredne razmere razglasila v zgodnjih jutranjih urah, da bi pomagala Newyorčanom, ki jih je prizadelo neurje. Malo pred tem je izredne razmere za samo mesto že razglasil tamkajšnji župan, ki je dodal, da se mesto ob rekordnih količinah padavin, poplavah in nevarnih razmerah na cesti ubada z »zgodovinskim vremenskim dogodkom«.Posnetki na spletnih medijih prikazujejo, kako se voda zliva v podzemne postaje in domove ter poplavlja ceste. V newyorškem Centralnem parku je v eni uri padlo rekordnih osem centimetrov dežja, poroča britanski BBC. Prejšnji rekord je bil 4,9 centimetra, postavljen pa je bil prejšnji mesec med divjanjem tropske nevihte Henri. ​Prizore mnogi že primerjajo s filmom o katastrofi Dan po jutrišnjem (The Day After Tomorrow) iz leta 2004. Kljub temu pa se je v Bronxu našel moški, ki se ni dal motiti in si je sredi kaosa priredil zabavo ter se po ulici podal na napihljivi blazini.Policija poziva ljudi, naj se izogibajo cest, gasilci pa se odzivajo na klice iz vsega mesta. Podzemna železnica je v pretežni meri zaprta, številne železniške in letalske povezave tako iz New Yorka kot New Jerseyja so prekinjene.V Passaicu v New Jerseyju je po navedbah lokalnih oblasti ena oseba utonila, tornado pa je uničil najmanj devet domov v Mullica Hillu. V Kearnyju se je porušila streha poštnega poslopja, v katerem so bili takrat ljudje. Podatki o morebitnih poškodovanih še niso znani.Ida je v nedeljo dosegla ZDA kot orkan četrte kategorije, ob pomikanju proti severu pa je sicer oslabela, a še vedno povzročala veliko škodo in poplave. Več sto tisoč domov v zvezni državi Louisiana ostaja brez elektrike in pitne vode, v New Orleansu velja nočna policijska ura. Drugače od avgusta 2005, ko je mesto prizadel orkan Katrina, so nasipi in jezovi okoliških jezer tokrat vzdržali. Prizadeto območje bo v petek obiskal predsednik ZDA. Ida je bil peti najmočnejši orkan v ameriški zgodovini, ki je povzročil za več kot 50 milijard dolarjev škode.Močno deževje in poplave težave povzročajo tudi na vzhodu Španije. Voda je na nekaterih obalnih območjih odnašala avtomobile in drevesa. Eno najbolj prizadetih območij je bilo mesto Alcanar v Kataloniji, kjer so po ulicah tekli ogromni hudourniki in s sabo odnašali vse, kar jim je bilo na poti. Pristojne službe so rešile več deset ljudi, ujetih v vozilih, hišah in kampih na tem območju. Tri so odpeljali v lokalno bolnišnico zaradi blagih simptomov podhladitve, je sporočila katalonska služba za nujne primere. O smrtnih žrtvah niso poročali. Zaradi poplav sta bili zaprti dve glavni cesti, železniški promet pa je bil delno ustavljen. Približno 5000 hiš na tem območju je ostalo brez električne energije. Lokalne oblasti prebivalce pozivajo, naj ostanejo doma.V sredo zvečer se je močno deževje okrepilo tudi na območju Madrida in v severni regiji Navarra. Španska vremenska služba AEMET je opozorila na nevarnost poplav v osrednjih in severnih delih države, pa tudi vzdolž sredozemske obale, obilno deževje pa naj bi se nadaljevalo tudi danes.