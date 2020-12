Šokantni posnetek: Poklical sem svojega morilca. Vse je priznal (VIDEO)

Aleksej Navalni je bil zastrupljen pred poletom iz Sibirije v Moskvo avgusta letos. Še med letom se je njegovo zdravstveno stanje hudo poslabšalo in so ga morali hitro oskrbeti v bolnišnici v Omsku. Nato so ga od tam odpeljali na zdravljenje v Berlin, kjer so potem potrdili, da je bil zastrupljen. A v Moskvi za to zahtevajo podrobnejše dokaze, predvsem Nemčijo pa obtožujejo, da ne pusti ruskim strokovnjakom, da bi sodelovali pri preiskavi.

Ruski opozicijski voditeljje na youtubu objavil pogovor z ruskim agentom, ki mu je priznal, da ga je skušala ruska obveščevalna služba FSB ubiti tako, da so mu strup podtaknili v spodnje perilo.Šlo naj bi zavojaškega kemika, ki naj bi bil vpleten v poskus likvidacije opozicijskega voditelja. Z njim se je pogovarjal 45 minut, pogovor pa objavil na spletu in ga poimenoval: »Poklical sem svojega morilca. Vse je priznal.«V FSB so že v ponedeljek te navedbe označili za lažne. Dejali so tudi, da so Navalnemu pri teh trditvah pomagale tuje obveščevalne službe.Sicer pa v Moskvi odločno zanikajo vsakršno vpletenost v zastrupitev Navalnega. Ruski predsednik Vladimir Putin je prejšnji teden tudi dejal, da če bi ga ruske obveščevalne službe hotele mrtvega, bi to tudi bil.