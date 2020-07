Šokantni podatki zdravnikov: zaradi koronavirusa lahko zbolite dvakrat

Ljudje, ki so se okužili z novim koronavirusom, bi lahko odpornost izgubili že v nekaj mesecih, so ugotovili znanstveniki z londonskega kraljevega kolidža. Ugotovili so, da protitelesa proti novemu koronavirusu po treh mesecih močno upadejo ali pa jih sploh ni mogoče zaznati.



Znanstveniki so proučevali raven protiteles proti novemu koronavirusu pri 96 ljudeh, ki so se okužili z virusom sars-cov-2, in kako se je ta spreminjala skozi čas. Ugotovili so, da so imeli v telesu največ protiteles tri tedne po prvih simptomih okužbe.



Čeprav jih je 60 odstotkov med okužbo razvilo »močan« protivirusni odziv, jih je samo 17 odstotkov na koncu trimesečnega obdobja testiranja imelo tako visoko raven protiteles. Več protiteles, ki so zdržala dlje, so razvili bolniki s hujšim potekom bolezni covid 19. Pri tistih z blažjimi simptomi po treh mesecih sploh niso zaznali protiteles.

Nekateri so se okužili kar dvakrat

»Tako pri nas kot po vsem svetu imamo primere, ki so se ljudje dvakrat okužili s koronavirusom,« je povedal srbski zdravnik Goran Stevanović. Po njegovih besedah smo dovzetni za ponovno okužbo zaradi zaradi spremenjenega imunskega sistema. Odpornost na virus se po treh mesecih izgubi in tako obstaja možnost ponovne infekcije.

Ena doza cepiva verjetno ne bo dovolj

»Če ob okužbi nastane toliko protiteles, da upadejo v dveh ali treh mesecih, bo pri cepivu verjetno enako,« je povedala ena od vodij študije z londonskega kolidža Katie Doores. Samo ena doza cepiva tako morda ne bo dovolj, je opozorila po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.



Po navedbah britanskega BBC sicer še ni jasno, ali ta upad števila protiteles pomeni, da se človek lahko znova okuži s koronavirusom. Podobno kratki so imunski odgovori pri drugih virusih, kot je običajen prehlad. Po drugi strani pa to, da človek nima protiteles, še ne pomeni, da ni imun na virus. Zaščite namreč ne nudijo samo protitelesa. Organizem lahko razvije tudi limfocite T.



James Gill z medicinske fakultete v Warwicku je tako poudaril, da morajo vsi ljudje še naprej upoštevati ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Tudi tisti, ki so bili pozitivni na testiranju za protitelesa, morajo biti pozorni, upoštevati socialno distanciranje in ustrezno uporabljati zaščitno masko, je poudaril po navedbah AFP.