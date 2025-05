Šokantne trditve: Elon Musk naj bi bil med predsedniško kampanjo večino časa zadet

Elon Musk je bil med predvolilno kampanjo eden najbolj vidnih članov tabora Donalda Trumpa, precej v ospredju pa je ostal tudi po Trumpovi izvolitvi. Mnogi so sicer zmajevali z glavo ob njegovih nenavadnih potezah in še bolj nenavadnem obnašanju, še dolgo namreč ne bomo pozabili trenutka, ko je na odru pred množico na konferenci konservativcev vihtel motorno žago, pa njegovega entuziastičnega pozdrava z iztegnjeno roko, ki je močno spominjal na nacističnega.

Viri, ki Muska poznajo, pa so zdaj za časnik The New York Times razkrili, da je bil Musk med predvolilno kampanjo in tudi še pozneje menda večino časa pod vplivom drog. Elonu Musku je sicer osebni zdravnik predpisal ketamin, ki naj bi ga jemal vsaka dva tedna za lajšanje depresije, a močni anestetik, ki ima tudi halucinogene lastnosti, naj bi 53-letnik začel zlorabljati.

Jemal naj bi ga tako pogosto, da je začel vplivati celo na njegov mehur. Poleg tega, pričevanja virov še navaja omenjeni časnik, naj bi Musk redno užival ekstazi in psihedelične gobice, na potovanjih pa ga je vedno spremljala tudi škatlica, v kateri je imel spravljenih 20 različnih zdravil, med njimi tablete za lajšanje simptomov motnje aktivnosti in pozornosti, ki med drugim vsebujejo amfetamine.

Musk je v preteklosti sicer priznal, da tu in tam vzame »nizko dozo« ketamina, a je obenem dejal, da »ne mara nedovoljenih substanc«. Elon Musk je sicer lastnik podjetja SpaceX, kjer se morajo zaposleni redno testirati na prisotnost drog v organizmu, testi pa so povsem naključni in nenapovedani. Po informacijah virov pa naj bi bil Musk kot šef izjema in bi ga nekaj dni pred testom o tem tudi obvestili. Ali je teste na prisotnost drog od vladnih uslužbencev in drugih sodelavcev zahteval tudi Donald Trump, ni znano.