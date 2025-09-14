ZAOSTROVANJE RAZMER

Šokantna izjava vojaškega strokovnjaka: »Putin in Netanjahu se igrata s Trumpom kot z igrico«

Ostro zavrača mnenja, da je bil incident nad Poljsko zgolj »napaka«.
Fotografija: Netanjahu in Putin. FOTO: Pool Reuters Pictures
Odpri galerijo
Netanjahu in Putin. FOTO: Pool Reuters Pictures

N. P.
14.09.2025 ob 19:22
N. P.
14.09.2025 ob 19:22

Strahovi pred tretjo svetovno vojno naraščajo, vojaški analitik in profesor Anthony Glees pa opozarja, da je Putinovo zadnje dejanje napad na suverenost Poljske in da bi lahko sledile še druge države.

Po napadu na Ukrajino so Poljska in zavezniki iz Nata sestrelili štiri od 19 ruskih dronov. To je bilo prvič, da so ruske kamikaze drone sestrelili nad ozemljem države članice Nata. Poljski premier Donald Tusk je dogodek opisal kot »dejanje agresije«, ki nas je pripeljalo najbližje odprtemu spopadu po drugi svetovni vojni. Na Poljsko zahtevo je Nato uveljavljal člen 4, ki omogoča posvetovanje o skupnih varnostnih ukrepih.

»Putin je hladen, ciničen morilec«

Glees v ekskluzivni izjavi za britanski Daily Star ni varčeval z besedami: »Rusija je načrtno kršila poljski zračni prostor z napadom z iranskimi droni Shahed. To je bil nameren napad na poljsko suverenost, ukaz pa je prišel neposredno od Putina. Ne želi si le Ukrajine, temveč tudi podreditev vseh držav, ki so se Natu pridružile po letu 1997.«

Trump naj bi bil vse bolj zmeden. FOTO: Reuters
Trump naj bi bil vse bolj zmeden. FOTO: Reuters

Glees ostro zavrača mnenja, da je bil incident zgolj »napaka«: »Ne glede na to, ali je šlo za štiri ali štirideset dronov – njihova pot je natančno načrtovana in odobrena v Kremlju. Edini pravi odgovor je, da Nato udari nazaj. Iranske tovarne, kjer nastajajo ti droni, morajo biti uničene – in to takoj!«

Kritika Trumpa: »Šibek in zmeden«

Profesor se je obregnil tudi ob Donalda Trumpa, ki ga opisuje kot »čedalje bolj zmedenega, šibkega in blodnjavega«. Dodal je, da je svet zdaj videl meje njegove moči: »O izraelskem napadu na vodstvo Hamasa v Katarju je bil obveščen šele deset minut po tem, ko je bil napad zaključen.«

Glees meni, da je nujno, da Zahod Putina potisne v defenzivo, preden se razmere še bolj zaostrijo. »Vsaka mlačna reakcija mu daje še več poguma. Čas za odločnost je zdaj,« opozarja.

Bi Nato res udaril po iranskih tovarnah dronov? Svet čaka na odgovor, napetost pa je iz dneva v dan večja.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Vladimir Putin Poljska vojna napad Rusija Nato dron Ukrajina brezpilotni letalnik tretja svetovna vojna Donald Trump Netanjahu

Priporočamo

Golob šel na Brezje, Rupar po tem obisku oster, a ni bil edini
Šokantna izjava vojaškega strokovnjaka: »Putin in Netanjahu se igrata s Trumpom kot z igrico«
Baba Vanga in Nostradamus: Ali se srhljiva prerokba o letu 2025 že uresničuje?
Tina Gaber Golob iskala kontakt s soprogami svetovnih voditeljev. So bile presežene pristojnosti?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Golob šel na Brezje, Rupar po tem obisku oster, a ni bil edini
Šokantna izjava vojaškega strokovnjaka: »Putin in Netanjahu se igrata s Trumpom kot z igrico«
Baba Vanga in Nostradamus: Ali se srhljiva prerokba o letu 2025 že uresničuje?
Tina Gaber Golob iskala kontakt s soprogami svetovnih voditeljev. So bile presežene pristojnosti?

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.