Šokantna izjava vojaškega strokovnjaka: »Putin in Netanjahu se igrata s Trumpom kot z igrico«

Strahovi pred tretjo svetovno vojno naraščajo, vojaški analitik in profesor Anthony Glees pa opozarja, da je Putinovo zadnje dejanje napad na suverenost Poljske in da bi lahko sledile še druge države.

Po napadu na Ukrajino so Poljska in zavezniki iz Nata sestrelili štiri od 19 ruskih dronov. To je bilo prvič, da so ruske kamikaze drone sestrelili nad ozemljem države članice Nata. Poljski premier Donald Tusk je dogodek opisal kot »dejanje agresije«, ki nas je pripeljalo najbližje odprtemu spopadu po drugi svetovni vojni. Na Poljsko zahtevo je Nato uveljavljal člen 4, ki omogoča posvetovanje o skupnih varnostnih ukrepih.

»Putin je hladen, ciničen morilec«

Glees v ekskluzivni izjavi za britanski Daily Star ni varčeval z besedami: »Rusija je načrtno kršila poljski zračni prostor z napadom z iranskimi droni Shahed. To je bil nameren napad na poljsko suverenost, ukaz pa je prišel neposredno od Putina. Ne želi si le Ukrajine, temveč tudi podreditev vseh držav, ki so se Natu pridružile po letu 1997.«

Trump naj bi bil vse bolj zmeden. FOTO: Reuters

Glees ostro zavrača mnenja, da je bil incident zgolj »napaka«: »Ne glede na to, ali je šlo za štiri ali štirideset dronov – njihova pot je natančno načrtovana in odobrena v Kremlju. Edini pravi odgovor je, da Nato udari nazaj. Iranske tovarne, kjer nastajajo ti droni, morajo biti uničene – in to takoj!«

Kritika Trumpa: »Šibek in zmeden«

Profesor se je obregnil tudi ob Donalda Trumpa, ki ga opisuje kot »čedalje bolj zmedenega, šibkega in blodnjavega«. Dodal je, da je svet zdaj videl meje njegove moči: »O izraelskem napadu na vodstvo Hamasa v Katarju je bil obveščen šele deset minut po tem, ko je bil napad zaključen.«

Glees meni, da je nujno, da Zahod Putina potisne v defenzivo, preden se razmere še bolj zaostrijo. »Vsaka mlačna reakcija mu daje še več poguma. Čas za odločnost je zdaj,« opozarja.

Bi Nato res udaril po iranskih tovarnah dronov? Svet čaka na odgovor, napetost pa je iz dneva v dan večja.