Šokanten posnetek: ne boste verjeli v kakšnem bazenu mladi vaterpolisti trenirajo (VIDEO)

Iz Srbije prihaja res neverjeten posnetek. Le nekaj dni po tem, ko so iz Vaterpolskega kluba Partizan pozvali javnost k rešitvi problema, ker starejše in mlajše kategorije kluba nimajo kje trenirati in igrati tekem, zdaj v javnosti odmeva šokanten posnetek.

Fantje, ki igrajo za mlajše kategorije črno-belih, trenirajo vaterpolo, a v praznem bazenu.

No, dokler je bilo v Beogradu lepo vreme, so Partizanovi vaterpolisti lahko trenirali na odprtih bazenih, kar tudi ni bila idealna rešitev, a so vsaj trenirali v vodi ...