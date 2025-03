Šokanten posnetek iz nočnega kluba: Mladi v nacističnih uniformah dvigujejo roke v Hitlerjev pozdrav (VIDEO)

Pust je že mimo, a javnost je zgrožena ob posnetku, ki je pricurljal v javnost in prikazuje zabavo v maskah na odru nočnega kluba, kjer je pojavila skupina mladih v nacističnih uniformah, ki dvigujejo roke v Hitlerjev pozdrav. V ozadju se je ob tem slišal govor iz časa nacistične Nemčije.

Župan Mostarja Mario Kordić (HDZ BiH) je ostro obsodil poveličevanje nacistične ideologije v mostarskem nočnem klubu in dodal: »Čeprav gre za pustni čas, menim, da poveličevanje nacistične ideologije in njenih zločincev presega okvire dopustnega ravnanja. Od vseh pristojnih pričakujem ustrezen odziv in konkretne ukrepe proti vsem akterjem tega neprimernega dejanja,«.

Podobno je pred tem ocenil tudi predsednik Judovske skupnosti BiH Jakob Finci, ki je dejal, da takšnega ravnanja ni mogoče opravičevati v kontekstu maškarade ali kakršne koli zabave, so poročali lokalni mediji.