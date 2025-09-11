Šokanten posnetek: ameriški izstrelek zadel NLP?! Samo se je odbil: »Kaj za vraga je to?«

Med zaslišanjem vojaških žvižgačev pred ameriškim kongresom so predvajali videoposnetek, na katerem je ameriška vojaška raketa zadela neidentificiran leteči predmet v bližini Jemna – a se je od njega preprosto odbije. Objekt je nato nadaljeval let.

Raketa se je odbila od NLP-ja

Na zaslišanju, že tretjem po vrsti, kjer so obravnavali »neidentificirane anomalne fenomene« (UAP), novo uradno oznako za NLP-je, so trije vojaški žvižgači pričali pod prisego. Trdili so, da so NLP-je večkrat videli na lastne oči in da je ameriška vlada skupaj z obveščevalnimi službami poskušala prikriti poročila o tem.

Kongresnik Eric Burlison iz Missourija je predstavil do zdaj neviden posnetek: raketo Hellfire, ki jo je 30. oktobra 2024 izstrelil ameriški vojaški dron, a se je odbila od skrivnostnega objekta, ki je nato z neverjetno hitrostjo nadaljeval pot ob obali Jemna.

Priča Jeffrey Nuccetelli, nekdanji častnik vojaške policije ameriškega letalstva s 16-letnimi izkušnjami, je posnetek označil za »izjemen dokaz« obstoja NLP-jev.

Skupaj z drugimi veterani je razkril, da so v službi večkrat videli nenavadne objekte: ogromne trikotnike, svetleče kocke večje od nogometnega igrišča in znamenite predmete v obliki »Tic-Taca«, ki so se pojavljali nad Pacifikom.

Od NLP-jev do UAP-ov

Ker izraz neidentificirani leteči predmet javnost pogosto povezuje z vesoljci, so ameriške oblasti leta 2023 uvedle izraz neidentificirani anomalni fenomeni (UAP). S tem so želele pojem razširiti na vse neznane predmete v zraku – od skrivnostnih balonov nad ZDA, Kanado in Tajvanom, ki so se izkazali za kitajske, do drugih nepojasnjenih pojavov.

FOTO: Zaslonski posnetek

Očitanja o prikrivanju in povračilnih ukrepih

Dva veterana sta izjavila, da je vlada poskušala prikriti incidente tudi z grožnjami, uničevanjem ugleda in celo blokiranjem zaposlitev.

Dylan Borland, nekdanji strokovnjak za geoinformacije, je povedal, da so mu po prijavi opaženega 30-metrskega trikotnika leta 2012 oblasti ponarejale dokumente in manipulirale z varnostnimi dovoljenji. Trdil je tudi, da je postal tarča phishing napadov, ker je o NLP-jih poročal generalnemu inšpektorju.

Nuccetelli pa je opisal pet incidentov na letalski bazi Vandenberg v Kaliforniji med letoma 2003 in 2005. Sam je videl svetlečo kroglo, ki se je premikala kot metulj, prav tako pa pravokotno plovilo, dolgo več kot 90 metrov. Po enem od incidentov so ga nadrejeni prisilili k molku.

Nadaljnja pričanja in dvomi

Alexander Wiggins, še vedno aktivni podčastnik ameriške mornarice, je opisal dogodek s palube ladje USS Jackson februarja 2023, ko je objekt v obliki Tic-Taca priletel iz oceana in se pridružil trem drugim, nato pa so vsi štirje hkrati izginili brez sledi.

Kongresno zaslišanje je odprla Anna Paulina Luna, ki je obtožila nekdanjega vodjo Pentagonovega urada AARO dr. Seana Kirkpatricka, da je »lagal« in oviral preiskave.

Na zaslišanje so povabili tudi Joeja Spielbergerja iz Projekta za nadzor vlade ter veteranskega raziskovalnega novinarja Georgea Knappa, ki je spomnil, da je šele Zakon o dostopu do informacij iz leta 1966 javnosti odprl vpogled v tisoče nekdaj zaupnih strani o NLP-jih in operacijah ameriške NSA po svetu, piše Mail online.