PRVIČ OBJAVILI VIDEOPOSNETEK

Šokanten posnetek: ameriški izstrelek zadel NLP?! Samo se je odbil: »Kaj za vraga je to?«

Vojaški žvižgači so pred prisego v ameriškem kongresu trdili, da so NLP-je večkrat videli na lastne oči in da je ameriška vlada skupaj z obveščevalnimi službami poskušala prikriti poročila o tem.
Fotografija: Raketa se je preprosto odbila od NLP-ja, objekt pa je nadaljeval let. FOTO: Zaslonski posnetek
Odpri galerijo
Raketa se je preprosto odbila od NLP-ja, objekt pa je nadaljeval let. FOTO: Zaslonski posnetek

N. Č.
11.09.2025 ob 17:22
N. Č.
11.09.2025 ob 17:22

Med zaslišanjem vojaških žvižgačev pred ameriškim kongresom so predvajali videoposnetek, na katerem je ameriška vojaška raketa zadela neidentificiran leteči predmet v bližini Jemna – a se je od njega preprosto odbije. Objekt je nato nadaljeval let.

Raketa se je odbila od NLP-ja

Na zaslišanju, že tretjem po vrsti, kjer so obravnavali »neidentificirane anomalne fenomene« (UAP), novo uradno oznako za NLP-je, so trije vojaški žvižgači pričali pod prisego. Trdili so, da so NLP-je večkrat videli na lastne oči in da je ameriška vlada skupaj z obveščevalnimi službami poskušala prikriti poročila o tem.

Kongresnik Eric Burlison iz Missourija je predstavil do zdaj neviden posnetek: raketo Hellfire, ki jo je 30. oktobra 2024 izstrelil ameriški vojaški dron, a se je odbila od skrivnostnega objekta, ki je nato z neverjetno hitrostjo nadaljeval pot ob obali Jemna.

Priča Jeffrey Nuccetelli, nekdanji častnik vojaške policije ameriškega letalstva s 16-letnimi izkušnjami, je posnetek označil za »izjemen dokaz« obstoja NLP-jev.

Skupaj z drugimi veterani je razkril, da so v službi večkrat videli nenavadne objekte: ogromne trikotnike, svetleče kocke večje od nogometnega igrišča in znamenite predmete v obliki »Tic-Taca«, ki so se pojavljali nad Pacifikom.

Od NLP-jev do UAP-ov

Ker izraz neidentificirani leteči predmet javnost pogosto povezuje z vesoljci, so ameriške oblasti leta 2023 uvedle izraz neidentificirani anomalni fenomeni (UAP). S tem so želele pojem razširiti na vse neznane predmete v zraku – od skrivnostnih balonov nad ZDA, Kanado in Tajvanom, ki so se izkazali za kitajske, do drugih nepojasnjenih pojavov.

FOTO: Zaslonski posnetek
FOTO: Zaslonski posnetek

Očitanja o prikrivanju in povračilnih ukrepih

Dva veterana sta izjavila, da je vlada poskušala prikriti incidente tudi z grožnjami, uničevanjem ugleda in celo blokiranjem zaposlitev.

Dylan Borland, nekdanji strokovnjak za geoinformacije, je povedal, da so mu po prijavi opaženega 30-metrskega trikotnika leta 2012 oblasti ponarejale dokumente in manipulirale z varnostnimi dovoljenji. Trdil je tudi, da je postal tarča phishing napadov, ker je o NLP-jih poročal generalnemu inšpektorju.

Nuccetelli pa je opisal pet incidentov na letalski bazi Vandenberg v Kaliforniji med letoma 2003 in 2005. Sam je videl svetlečo kroglo, ki se je premikala kot metulj, prav tako pa pravokotno plovilo, dolgo več kot 90 metrov. Po enem od incidentov so ga nadrejeni prisilili k molku.

Nadaljnja pričanja in dvomi

Alexander Wiggins, še vedno aktivni podčastnik ameriške mornarice, je opisal dogodek s palube ladje USS Jackson februarja 2023, ko je objekt v obliki Tic-Taca priletel iz oceana in se pridružil trem drugim, nato pa so vsi štirje hkrati izginili brez sledi.

Kongresno zaslišanje je odprla Anna Paulina Luna, ki je obtožila nekdanjega vodjo Pentagonovega urada AARO dr. Seana Kirkpatricka, da je »lagal« in oviral preiskave.

Na zaslišanje so povabili tudi Joeja Spielbergerja iz Projekta za nadzor vlade ter veteranskega raziskovalnega novinarja Georgea Knappa, ki je spomnil, da je šele Zakon o dostopu do informacij iz leta 1966 javnosti odprl vpogled v tisoče nekdaj zaupnih strani o NLP-jih in operacijah ameriške NSA po svetu, piše Mail online.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

NLP ZDA vesoljci Pentagon nezemljani ameriška vojska

Priporočamo

Humanitarno društvo dobilo sporočilo, ki je številne šokiralo: »Pa ne zamujati v nedeljo, ker se mi mudi!«
To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Šokanten posnetek: ameriški izstrelek zadel NLP?! Samo se je odbil: »Kaj za vraga je to?«
Rdeča luč za Natašo Pirc Musar in Tanjo Fajon: ne smeta v Republiko Srbsko

Predstavitvene informacije

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Humanitarno društvo dobilo sporočilo, ki je številne šokiralo: »Pa ne zamujati v nedeljo, ker se mi mudi!«
To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Šokanten posnetek: ameriški izstrelek zadel NLP?! Samo se je odbil: »Kaj za vraga je to?«
Rdeča luč za Natašo Pirc Musar in Tanjo Fajon: ne smeta v Republiko Srbsko

Izbrano za vas

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.