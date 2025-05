Šok za turiste: 40 evrov za mizo, še preden naročiš! Velja tudi oranžno vremensko opozorilo

Španska generalna direkcija za civilno zaščito in izredne razmere je izdala resno opozorilo za turiste, ki se odpravljajo v Barcelono ali na Majorko – dve izmed najbolj obiskanih turističnih destinacij v državi.

Opozorilo prihaja v času, ko Španijo obiskujejo milijoni turistov, vrhunec sezone pa sledi poleti. A zaradi trenutnih vremenskih razmer so tamkajšnje oblasti opozorile na povečano nevarnost zaradi neviht, toče in poplav. Agencija AEMET je razglasila oranžno vremensko opozorilo za območja ob katalonski obali in na Majorki.

Nevihte, toča in opozorilo civilne zaščite

Obilno deževje, sunki vetra in nalivi s točo so že zajeli več delov države. Oblasti pozivajo k previdnosti, zlasti na območjih nizko ležečih dolin, rečnih strug in cestnih odsekov, ki bi jih lahko zalila voda.

V objavi na družbenem omrežju X je civilna zaščita prebivalce in obiskovalce pozvala:

naj po potrebi uporabljajo avtoceste in glavne cestne povezave,

naj se izogibajo rekam, potokom in nižje ležečim območjem,

ter naj nikakor ne prečkajo poplavljenih cest – ne peš ne z vozilom.

Nevihtno vreme se bo glede na napovedi nadaljevalo tudi v prihodnjem tednu, s hladnim zrakom in občasnimi nalivi, kasneje pa naj bi se vreme vendarle umirilo in temperature dvignile.

Šok za turiste: plačilo mize še pred naročilom

Turisti, ki se to poletje odpravljajo v Španijo, pa bodo presenečeni tudi zaradi novega trenda v priljubljenih turističnih restavracijah – plačilo vnaprej, še preden sploh vidijo jedilni list.

V nekaterih restavracijah goste prosijo, naj za rezervacijo ali celo ob prihodu plačajo okoli 40 evrov na osebo, da si sploh zagotovijo mizo. To je precej drugačno od dosedanje prakse posredovanja številke kreditne kartice za primer nedosegljivosti.

Ta ukrep je po navedbah restavracij odgovor na naraščajoče stroške, pogoste odpovedi rezervacij in padec potrošnje gostov, kar ogroža obstoj mnogih gostinskih lokalov.

Poleg tega se gostinci v Španiji soočajo tudi s kroničnim pomanjkanjem kadra, zato zaostrujejo pravila, da zaščitijo svoje že tako skromne dobičke.

Kako se bodo na ta novi, precej drzen pristop odzvali tuji turisti, pa bo pokazal čas.

