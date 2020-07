Šok za turista na Krku, ne more verjeti, koliko je dobil

Dobro preverite, kje se najbolj izplača menjati

BANKA/HRANILNICA PRODAJNI TEČAJ NAKUPNI TEČAJ Abanka 7,4470 7,6220 Addiko 7,4981 7,5659 Intesa Sanpaolo 7,3838 7,6852 Sparkasse 7,3825 7,6839 BKS 7,2795 7,4795 Delavska hranilnica 7,4026 7,5815 DBS 7,4295 7,6795 Gorenjska banka 7,4369 7,6329 Lon 7,2816 7,8654 NLB 7,4249 7,6349 NKBM 7,4290 7,6170 Sberbank 7,4012 7,6701 SKB 7,2864 7,4876 Unicredit 7,3824 7,6888

Turist iz Nemčije se je v soboto prepričal, da je treba biti pri menjavi evrov v kune na Hrvaškem zelo previden. Čeprav je uradni tečaj 7,52 kune za en evro, pa v vseh menjalnicah ni tako. Namesto okoli 750 kun jih je za 100 evrov v eni izmed menjalnic na Krku dobil vsega 610.Z računa, ki ga je pokazal enemu izmed hrvaških medijev , sta razvidna naslov poslovalnice in ime blagajnika, po poročanju hrvaških medijev pa se je nekaj podobnega zgodilo na Reki, kjer so prav tako menjali kune v evre po tečaju 6,10.Zgodba Nemca pošilja slabo sporočilo nemškim turistom, ki bodo o tem gotovo povedali sovjim znancem pa tudi nemškim medijem, poudarjajo hrvaški mediji. Nemci predstavljajo največ turistov na Hrvaškem v tej turistični koronasezoni, po številu jim sledijo Slovenci.Če se odpravljate na dopust na Hrvaško, je sicer dobro vedeti, da je najbolje menjavo valut opraviti že doma, ob tem pa je treba poleg menjalnega tečaja posameznih bank ali menjalnic preveriti še, kakšne provizije zaračunajo.»Doma ali v tujini vedno preverite menjalni tečaj pri uslužbencu in ga vprašajte o proviziji. Ne pričakujte, da vas bo na to sam opozoril,« ob tem svarijo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Valuti lahko zamenjate tudi na bankomatih na Hrvaškem, a pri tem pazite, da izberete možnost brez konverzije. Nekatere banke svetujejo, da raje uporabite debetno kartico in ne kreditne. Pri dvigih denarja pazite tudi, da ob tem ne nastanejo kakšni drugi stroški, npr. stroški nadomestila dviga gotovine.Dobra novica pa je, da kmalu ne bo več treba menjati valut, saj je Hrvaška že v čakalnici za prevzem evra in bi lahko v najboljšem primeru že čez dve leti postala članica evroobmočja. V vmesnem času bo osrednji tečaj 7,53450 kune za evro, upad ali rast tečaja pa bo lahko največ do 15 odstotkov.