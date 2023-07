Šok za romarje: kmalu bodo morda morali plačevati turistično takso

Romarji, ki se po sloviti Jakobovi poti na severozahodu Španije podajo proti mestu Santiago de Compostela, bodo že v roku dveh let za to izkušnjo morda morali plačevati turistično takso. »Želim, da Santiago de Compostela preneha biti le turistična destinacija in tematski park,« je dejala županja mestne občine Goretti Sanmartin, ki stremi k bolj trajnostnemu turizmu in izboljšanemu življenju domačinov. Omejitev prenatrpanosti, kar bi dosegla tudi z uvedbo turistične takse, je prvi izmed korakov k temu cilju. »Želim si, da iz Santiaga ne bi bežali zaradi nenadzorovanega turizma. Hrepenimo po tem, da bi imeli bogat in cvetoč turistični sektor, a hkrati tudi udobno, nenatrpano mesto, kjer je mogoče dihati.«

Santiago de Compostela v Galiciji je predlani sprejel skoraj 440.000 turistov, ta priljubljena destinacija pozdravi v povprečju precej več kot 300.000 obiskovalcev na leto. To število bi lahko postalo bolj obvladljivo z uvedbo turističnega davka. Zaračunavali bi ga kot turistično takso v hotelih, gibala pa bi se, odvisno od nastanitve, med pol in 2,50 evra. Znesek bi namenili vzdrževanju zgodovinskega jedra mesta. Regionalni turistični davek v Španiji sicer ni nova pogruntavščina. V Barceloni so ga uvedli že leta 2012 in od tedaj vztrajno raste, aprila prihodnje leto bi lahko turist plačal že 3,25 evra na noč. Plačujejo ga tudi obiskovalci Balearskih otokov, med visoko sezono tudi štiri evre na noč. V enem letu ga bodo uvedli tudi v Valencii, kjer trenutno razmišljajo o zneskih med pol evra in dvema evroma.