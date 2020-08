Šok za Hrvata: z bolnim otrokom ga niso spustili v našo državo

Hrvaški Index poroča o izkušnji Hrvata z Reke, ki bi moral v ponedeljek v Slovenijo pripeljati bolnega sina. Deček, ki ima sicer slovensko državljanstvo, je bil pri nas naročen na tritedensko terapijo. Na slovenskem veleposlaništvu v Zagrebu je želel preveriti podrobnosti o vstopu in bivanju v naši državi glede na strožji režim in to, da je Slovenija Hrvaško uvrstila na rumeni seznam. Na ambasadi naj bi mu dejali, da bodo morali ob prihodu v Slovenijo v 14-dnevno izolacijo. Temu naj se po besedah veleposlaništva ne bi mogli izogniti niti s priloženimi negativnimi testi, ki niso starejši od treh dni.



Razočarani oče je prepričan, da so mu storili krivico. Po njegovem mnenju bi ga morali, ker je obisk zdravstvene narave, uvrstiti v kategorijo izjem, ki jim ni treba v karanteno. Zaradi omenjenega primera in mnogih drugih je politična stranka Unija Kvarnera poslala odprto pismo premierjema obeh držav, Janezu Janši in Andreju Plenkoviću. V pismu zahtevajo, da lahko hrvaški prebivalci iz predelov Hrvaške z dobro epidemiološko sliko hrvaško-slovensko mejo prečkajo nemoteno.