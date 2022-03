Šok za gledalce: ste videli, kako je ruska TV prenehala oddajati? (VIDEO)

Vse večji pritiski režima ruskega predsednika Vladimirja Putina na medije, so povzročili konec odajanja tv kanala TV Rain, poroča BBC. Gre za konec enega še zadnjih neodvisnih medijev v Rusiji in svoje odajanje so prekinili, potem ko so jim oblasti sredi invazije na Ukrajino najprej blokirale spletno stran. Koliko časa bo trajala prekinitev oddajanja tv signala, zaenkrat ni znano.

Novinarji in voditelji so svoje delo končali dramatično. Sredi prenosa v živo so z besedami »ne vojni« zapustili studio. Potem se je na ekranu pojavil le še logotip televizije ob spremljavi glasbe iz baleta Labodje jezero ...

»Res upamo, da bomo kmalu lahko nadaljevali z odajanjem našega progama,« je poudarila izvršna direktorica televizije Natalija Sindeva.

Ob tem ruski regulator za telekomunikacije trdi, da je še zadnja neodvisna ruska televizija zagovarjala ekstremizem in izvala množično kršenje javnega reda in miru in spodbujala protivojne proteste.