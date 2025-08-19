TRAGEDIJA

Šok v parlamentu, poslanec mrtev, storil naj bi samomor

Star je bil 30 let.
Fotografija: Star je bil 30 let. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb
Star je bil 30 let. FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

M. U.
19.08.2025 ob 15:45
19.08.2025 ob 15:52
M. U.
19.08.2025 ob 15:45
19.08.2025 ob 15:52

Poslanec finske Socialdemokratske stranke (SDP) Eemeli Peltonen je danes umrl v stavbi finskega parlamenta, star je bil 30 let, so sporočili iz parlamentarnega urada za komuniciranje.

Poslanec storil samomor

Peltonen je umrl v dopoldanskih urah, je sporočila policija in dodala, da preiskuje vzroke smrti, vendar v tej fazi ne sumi, da gre za kaznivo dejanje.

Po poročanju finskega časopisa Iltalehti naj bi poslanec iz opozicijske SDP, ki je služil svoj prvi poslanski mandat, storil samomor.

Niste sami! Pomoč je blizu

Za podatke o ustreznih oblikah pomoči ali samo za podporo in pogovor se lahko obrnete na telefone za pomoč v stiski:

Klic v duševni stiski 01 520 99 00, vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123, 24 ur na dan, vsak dan. Klic je brezplačen.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja 080 11 55, 24 ur na dan.

Tom telefon za otroke in mladostnike 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro. Klic je brezplačen.

Predsednica parlamentarne skupine SDP Tytti Tuppurainen je v izjavi dejala, da jih je smrt Peltonena globoko pretresla in da ga bodo zelo pogrešali.

Finski predsednik Alexander Stubb je skupaj s številnimi poslanci novico označil za zelo pretresljivo in tragično. Na družbenem omrežju X je ob smrti Peltonena tudi izrazil sožalje njegovim bližnjim.

Pred parlamentom v Helsinkih so danes finsko zastavo spustili na pol droga.

Poslanec finske Socialdemokratske stranke (SDP) Eemeli Peltonen je danes umrl v stavbi finskega parlamenta. FOTO: Rafa Jodar/getty Images Getty Images
Poslanec finske Socialdemokratske stranke (SDP) Eemeli Peltonen je danes umrl v stavbi finskega parlamenta. FOTO: Rafa Jodar/getty Images Getty Images

 

