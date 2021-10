Šok v kampu: medved na obali strašil turiste

Pri zaselku Otišna v Kruševu na novigrajski obali je v nedeljo zjutraj turiste v kampu presenetil medved. Kot poročajo hrvaški mediji, so tuji turisti nič hudega sluteči spali v šotoru, v nasadu oljk nedaleč stran pa se je sprehajal medved.

Šokirani turisti so pristojnim v naselju Otišna nemudoma sporočili, koga so srečali v bližnjem nasadu, vest pa se je hitro razširila.

Predsednik lokalne lovske zveze Kamenjarka Zvonimir Perica Berko ob informaciji ni bil presenečen, saj menda njegovi lovci tega medveda lovijo že dlje časa. Prvič jih je o njem obvestil tujec, ki je ravno kupil hišo v zaselku Meka Draga, ki se nahaja dva metra od morja. Dva dni po nakupu je poiskal lovca in mu v strahu pripovedoval, da se za njegovo hišo, kjer se razprostira gozd, sprehaja medved. »Smo mu za petami, a ga še nismo ulovili. Nevarno je to … In nepojmljivo,« je povedal Berko. »Nikoli. Res nikoli tukaj še ni bilo medveda. Niti divjih svinj. Te strašijo goste v kraju Ribnica.«

Dva lovca sta medveda že večkrat videla, kako lomasti po teh krajih. Menda zelo počasi, neboječe. Težava pa je, ker je medved na Hrvaškem zaščiten in ga ne smejo ustreliti. Lovci se bojijo, kako se bo to končalo.

Lovci opozarjajo, da se ne smemo preveč čuditi, da so divje živali prišle prav do morja. Opozarjajo, da so jih v preteklosti preganjali ljudje, ki so tu živeli in pasli drobnico. Zdaj pa ni drobnice, gozd se zarašča in nudi odlično skrivališče medvedom in drugim živalim, ki lahko tako pridejo vse do obale. Prav tako ni ljudi, ki bi se jih živali bale in se pred njimi umaknile, še dodaja predsednik lovske zveze.