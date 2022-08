Šok: s Krka se je vrnila z 18 škorpijoni

Takšnih slepih potnikov pa še ne! Avstrijska turistka je ob vrnitvi domov v šoku ugotovila, da je v prtljagi nehote gostila samico škorpijona in njenih 17 mladičev: po neizmernem šoku je obvestila pristojni center za reševanje živali v Gussentalu, ta je ščipalce premestil v zavetišče v Linzu, od tam pa so se vrnili domov. Na Hrvaško.

Pospremila jih je avstrijska družina.

Dopustnica iz Natternbacha zahodno od Linza je namreč letovala na Krku, tam pa se je samica škorpijona očitno udobno namestila v njeni potovalki, kjer je nazadnje na svet spravila še naraščaj. Po ukrepanju so pristojni sklenili, da je treba živali, čeprav se jim v Avstriji ne bi slabo godilo, vrniti v domovino, k sreči pa je z njimi kaj kmalu vzpostavila stik družina, ki se je odpravljala na Krk in je prevoz z veseljem ponudila še družini škorpijonov. V zavetišču so ustrezno opremljene živali in dokumentacijo izročili družini Wolfsegger, ta pa je poskrbela, da so ščipalci že prav kmalu zadovoljni zadihali v domačem okolju, na poti pa, kot so pozneje poročali njihovi človeški sopotniki, ni bilo težav.

Turisti se domov velikokrat vrnejo z neželenimi živalskimi spominki, s Hrvaške jih kar pogosto spremljajo škorpijoni. Strokovnjaki mirijo, da spadajo vrste, ki živijo tudi na obalnih območjih pri naših južnih sosedih, v rod Euscorpius, značilen za sredozemske države, njihov strup pa je sorazmerno šibek in praviloma ne povzroča večjih težav.