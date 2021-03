Šok pri sosedih: po cepljenju medicinska sestra na intenzivni negi

Avstrijski časopis Kleine Zeitung piše še o enem primeru hudih stranskih učinkov po cepljenju s cepivom AstraZeneca proti covidu 19. Na intenzivni negi je pristala še ena medicinska sestra iz Štajerske, drugih podrobnosti pa ne navajajo. Dodajajo le, da razprava o učinkovitosti tega cepiva in o njegovih neželenih stranskih učinkih ne pojenjuje.Avstrijci še vedno čakajo na uradno potrditev, ali je bilo cepljenje s cepivom AstraZenece povezano s smrtjo 49-letne medicinske sestre, ki je delala v kliniki v Zwettlu v Spodnji Avstriji. Umrla je zaradi hude motnje strjevanja krvi nekaj dni po cepljenju. Dodatno zaskrbljenost je sprožila novica, da je njena kolegica, 35-letna medicinska sestra, po cepljenju končala v bolnišnici s pljučno embolijo. Po zadnjih informacijah se je njeno stanje izboljšalo.​Po dveh primerih v Avstriji ne le zdravstveni strokovnjaki, epidemiologi in virologi, ampak tudi javnost, predvsem tisti, ki naj bi se v naslednjih mesecih cepili, nestrpno pričakujejo obdukcijsko poročilo z dunajske klinike AKH, ki naj bi razkrilo vzrok smrti 49-letnice ter potrdilo ali ovrglo povezavo med smrtjo in cepivom. Zato je še toliko bolj odjeknila novica o tretjem sumljivem primeru v 10 dneh.V Avstriji bodo sicer v teh dneh prešli mejo milijon cepljenih. Znanstvenicaiz Agencije za zdravje in varnost hrane (AGES) je ob tem opozorila, da je dolgoročno gledano cepljenje edini ukrep za obvladanje pandemije.