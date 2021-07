Šok pri sosedih: moškega ugriznil piton, ko je sedel na WC-školjki

Moškega (65) iz Gradca je skoraj kap, ko je videl, da ga je med opravljanjem potrebe na domačem stranišču v genitalije ugriznil piton. Šlo je za sosedovo kačo, ki je pobegnila skozi odvod in končala v možakarjevi kopalnici.



Iz policijskega poročila sledi, da se je 65-letnik ob 6. uri zjutraj usedel na školjko, ko je začutil, da ga je nekaj uščipnilo za genitalije. Skočil je na noge, pogledal v školjko in zagledal ogromnega albino pitona. Dolg je bil 1,5 metra.



Nemudoma je poklical policijo, strokovnjak za plazilce pa je kačo uspešno ulovil.



Moškega, ki je utrpel lažje poškodbe, so odpeljali v bolnišnico, kjer so mu povedali, da k sreči pitoni niso strupeni, a da obstaja nevarnost, da bi se rana zaradi bakterij iz školjke lahko vnela, poroča Daily Mail.



Pitona so vrnili 24-letnemu lastniku, ki niti ni vedel, da je njegov hišni ljubljenček pobegnil, vse dokler na vrata ni potrkala policija.



Strokovnjak za plazilce je komentiral, da v svoji 40-letni karieri reševanja kač česa podobnega še ni doživel.



Iz policije so še sporočili, da so lastnika kače napotili k tožilcu zaradi povzročitve telesnih poškodb iz malomarnosti in da še ne vedo, ali mu bo kazen tudi izrečena.

