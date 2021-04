Šok pri južnih sosedih: presenetil jih je morski pes (VIDEO)

V nedeljo je sprehajalce ob morju na otoku Visu presenetil nenavaden prizor. V plitvini, povsem blizu obale, so opazili približno meter in pol velikega morskega psa. Šlo naj bi za sinjega morskega psa, ki se redkokdaj približa obali.Gre za vrsto, ki prebiva na odprtem Jadranskem morju, predvsem v južnem delu, a ga je izjemno težko videti, saj gre za ogroženo vrsto. Lahko zraste tudi do štiri metre v dolžino in tehta 150 kilogramov. Dogaja se redko, a vseeno lahko napade človeka.