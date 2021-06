Obračun pred cestninsko postajo: A ti boš meni brcal avto? (VIDEO)

Na avtocesti A4 nekje na Poljskem sta pred cestninsko postajo obračunala motorista in voznik osebnega avtomobila. Razlog je bil menda, ker avtomobilist motoristu ni dovolil, da bi zapeljal predenj. Motorist je nato z nogo brcnil v avtomobil in ravs se je pričel.







Pretepača so pomirili šele drugi udeleženci v prometu.



