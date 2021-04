Šok na tiskovki, Tanja padla kot pokošena (VIDEO)

Danska je pred dnevi napovedala, da bo povsem prenehala uporabljati cepivo Astrazenece proti covidu 19. Na novinarski konferenci, kjer je vodja danske agencije za zdravilapojasnjevala takšno odločitev, pa se je zgodil neljubi dogodek.Erichsenova je nenadoma omedlela in padla na tla kot pokošena. Trenutek, ko je izgubila zavest, medtem ko je stala poleg direktorja danskih zdravstvenih oblasti, so ujele televizijske kamere. Brostrom se je hitro odzval, na pomoč pa so priskočili še trije moški ter dvignili noge Erichsenovi in jo obrnili na stran. Iz bolnišnice, kamor so jo odpeljali preventivno, so sporočili, da okreva.