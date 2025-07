Šok na Štajerskem! Našli novo vrsto strupenjače, znanstveniki osupli

Tik pred svetovnim dnevom kač, ki je bil 16. julija, je iz Avstrije prišla presenetljiva novica: strokovnjaki so odkrili prve znane primerke hibrida med dvema strupenima in strogo zaščitenima vrstama kač – med navadnim gadom (Vipera berus) in modrasom (Vipera ammodytes).

Odkritje je dokumentirala ekipa Štajerskega združenja za plazilce, ki jo vodi priznani herpetolog Werner Stangl. Gre za doslej neznano naravno križanje, ki se je zgodilo v divjini in ki znanstvenikom odpira popolnoma nova raziskovalna obzorja.

Prva sled že pred dvema letoma

Prvega osebka je že pred dvema letoma v zahodni Štajerski opazil herpetolog Markus Mossauer. Kača je kazala značilnosti obeh vrst, vendar mu je takrat ni uspelo zadržati za analizo in jo je moral izpustiti nazaj v naravo.

Herpetologija je panoga zoologije (vede o živalih), ki se ukvarja z znanstvenim preučevanjem dvoživk in plazilcev.

Zdaj pa se je zgodil preboj – zoolog Rainer Fesser je pred kratkim na istem območju našel novo kačo s podobnimi značilnostmi. Tokrat so imeli potrebna dovoljenja dežele Štajerske in so kačo lahko varno namestili v specializirani terarij za nadaljnje znanstveno opazovanje.

Potrjeni štirje primerki – ena celo breja!

Do danes so našli že štiri hibride, med katerimi je ena samica celo breja. »Težja je od ostalih in zavrača hrano, kar je tipično vedenje za breje kače,« je pojasnil Stangl. Kače kažejo različne telesne značilnosti, a vse imajo kombinacijo očitnih lastnosti obeh starševskih vrst – cikcak vzorec gada in značilno roževinasto luskico na smrčku modrasa.

Navadni gad. Fotografija je simbolična. FOTO: Griša Planinc

Ena najbolj vpadljivih je kača s popolnoma črnim hrbtom in snežno belo spodnjo stranjo – prizor, ki je osupnil tudi najbolj izkušene strokovnjake.

Znanost na začetku nove poti

»O teh živalih še vedno vemo zelo malo. A dejstvo, da jih zdaj lahko preučujemo od blizu, pomeni velik znanstveni napredek,« je poudaril Stangl. Njegova ekipa skupaj z institucijami zdaj dokumentira njihovo vedenje, prehrano, zdravstveno stanje in genetske značilnosti.

Za zdaj ni znano, kako pogosti so ti hibridi v naravi, ali so plodni in kako bi se lahko v prihodnosti vključevali v ekosistem.

Ob svetovnem dnevu kač so raziskovalci opozorili tudi na pomen teh pogosto napačno razumljenih živali. V Avstriji sicer živi več vrst kač, a le dve sta strupeni – modras in gad – in obe strogo zaščiteni. Pri nas je poleg navadnega gada prisoten tudi strupeni laški gad. Večina drugih vrst za človeka ni nevarna in imajo pomembno vlogo v naravi, saj pomagajo uravnavati število glodavcev.

»Kače niso napadalne – vedno se bodo raje umaknile kot napadle. Prav zato je pomembno, da jih bolje razumemo in zaščitimo,« je še dodal Stangl.