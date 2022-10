Šok na Putinovi televiziji, voditelj s cmokom v grlu: »Izgubljamo in lažemo!« (VIDEO)

Na ruski državni televiziji se je zgodil pravi šok. Ni ravno v navadi, da bi priznali, da posebna vojaška operacija v Ukrajini ne poteka po načrtih in da so ruske zgodbe o t. i. ukrajinski umazani bombi izmišljotine.

Pogumni avtor teh izjav je Viktor Olevič, zunanjepolitični strokovnjak, ki je v studiu govoril brez zadržkov, kar je med gosti, predvsem pa voditelju Andreju Norkinu, povzročilo nelagodje.

Olevič je sicer v Rusiji predstavljen kot največji poznavalec Amerike študiral naj bi v ZDA, živi in ​​dela pa v Moskvi.

»Situacija je taka. Sprožili smo 'specialno vojaško akcijo', popolnoma podcenili sovražnika in po osmih mesecih ne moremo zmagati,« je dejal Olevič.

Nato je bila tema t.i umazana bomba.

»Kje so dokumenti? Kje so prave informacije o tej bombi? Kje so dokazi? Takšne provokacije ne pridejo brez ukaza »od zgoraj«. Če ima Rusija kakršne koli obveščevalne podatke o 'umazani bombi', jih pokažite!«