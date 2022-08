Šok na pogrebu: hčerka pogledala v mamino krsto in skoraj omedlela

Za priprave in sam pogreb sta poskrbeli dve pogrebni podjetji. Pogrebna slovesnost naj bi bila v cerkvi Promise Church v Leoniji, ker je Kyung Ja Kim nekoč pomagala graditi cerkev. Ko so se sorodniki in znanci 93-letnice zbrali v cerkvi, je hči Kummi Kim hitro opazila, da nekaj ni v redu. Odprla je krsto v cerkvi in bila šokirana: »To ni moja mama,« poroča Slobodna Dalmacija po reviji Fenix.

Vendar je osebje pogrebnega zavoda vztrajalo, da je truplo v krsti mati Kummi Kim, in so želeli, da pogreb poteka. Na koncu so se odločili, da bo pogreb naslednji dan, ko bodo na pogrebnem zavodu napako odpravili, a ker je deževalo, so pogreb prestavili za nekaj dni.

Tožba je vložena

Kummijeva hčerka Kim je za ABC7chicago povedala, da mnogi žalujoči tisti dan niso mogli priti. Prijatelji in člani skupnosti se niso mogli posloviti od njene matere.

»Krste nismo mogli odpreti, ker je truplo že začelo razpadati,« je povedala družina ženske, katere truplo je bilo v krsti, kjer naj bi ležalo truplo 93-letne Kyung Ja Kim. Družina 93-letne Kyung Ja Kim je proti dvema pogrebnima podjetjema vložila tožbo v višini 50 milijonov dolarjev. Vsak peni, ki ga bodo dobili v procesu, pa bodo donirali Promise Church.