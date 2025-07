Šok na plaži pri Šibeniku: poglejte, kaj je med kamni našla tamkajšnja kopalka (FOTO)

Kopalce na plaži Jadrija v Šibeniku je te dni presenetilo nenavadno morsko bitje. Ena od domačink je namreč naletela na ognjenega črva. Fotografije je objavila v Facebook skupini »Živi svet Jadranskega morja«, uporabnike pa je vprašala, ali gre res za to morsko žival.

Ognjeni črv. FOTO: Živi Svijet Jadranskog Mora/Facebook

Pod objavo so se hitro pojavili pomenljivi komentarji:

»Da. Previdno z njim!«

»Pazite, spušča dlačice, ki lahko opečejo vas in druge.«

»Ne dotikajte se ga.«

»Peče kot sam vrag!«

Ognjeni črv namreč ob dotiku sprošča nevrotoksine, ki povzročajo bolečino in draženje. To morsko bitje sicer ni novost v Jadranu, znanstveniki so jih v zadnjih letih več opazili na območju otoka Vis in bližnje Rogoznice, poroča portal Šibenski.