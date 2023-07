Šok na Jadranu: ne boste verjeli, kaj so počeli skriti za ležalniki (VIDEO)

Srbski turisti na morju znajo šokirati. Tako je najprej po spletu zaokrožila fotografija iz znanega letovišča, na kateri so srbski počitnikarji, ki so na morje prinesli jagenjčka in ga pojedli na plaži, je zdaj v javnosti še bolj šokanten posnetek.

Na Instagramu, na profilu Podgorički vremeplov, so objavili posnetek s priljubljene plaže Jaz pri Budvi, kjer so na improviziranem ražnju pekli jagenjčka.

Nekdo je izkoristil priložnost in skril raženj za ležalnike, zakuril in jagenjčka spekel …