Šok, na hrvaški obali opazili ogromno meduzo: Takšne še nismo videli (FOTO)

Kompas meduza (Chrysaora hysoscella) je vrsta meduze, ki živi v priobalnih vodah Atlantskega oceana in Sredozemskega morja. Zdaj so jo odkrili še pri naselju Betina na hrvaškem otoku Murter, piše Morski.hr. Strokovnjaki opozarjajo, da se te vrste meduze nikakor ne smete dotikati, saj lahko povzroči izjemno pekoč občutek in hude opekline.Takšne informacije je objavil inštitut za oceanografijo in ribištvo v Splitu na svoji facebook strani.Zanjo je značilno, da ima rumenorjavi klobuk, ki spominja na kompas. Zraste lahko do 30 centimetrov v premeru, medtem ko so lovke dolge tudi do enega metra.Kompas meduzo je mogoče najpogosteje opaziti v bližini obal Velike Britanije, Irske in Turčije. Ta vrsta meduze ima 24 seskov, razdeljenih v tri skupine po osem, premikajo pa se ob pomoči morskih tokov. Svoj konec dočakajo pred dopolnjenim prvim letom. Hranijo se z zooplanktonom, njihovi naravni prijatelji pa so morske želve in riba morski mesec.Če vas meduza slučajno opeče, potem tega dela kože ne smete izpirati s sladko vodo ali z alkoholom. Na opečeni del je dobro položiti obkladek iz kisa ali limonovega soka. Vseeno pa pogosto ostanejo posledice na koži v obliki pomanjkanja pigmentacije kože ali brazgotine.