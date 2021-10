Šok na Hrvaškem, v enem tednu 70 odstotkov več okuženih

Južni sosedi so v zadnjih 24 urah odkrili 1741 pozitivnih oseb, medtem ko je bilo opravljenih 8862 testov. To pomeni, da je delež pozitivnih slabih 20 odstotkov. Medtem je bil v Sloveniji v zadnjih 24 urah na PCR test pozitiven skoraj vsak tretji, če govorimo v absolutnih številkah, to predstavlja 1669 pozitivnih na novi koronavirus.

Na Hrvaškem ugotavljajo, da se je število okuženih, v primerjavi z istim dnem prejšnjega tedna, povečalo za skoraj 73 odstotkov. Pa v Sloveniji? Prejšnji torek (podatki za ponedeljek) smo v statistiko vpisali 1005 okuženih, ta teden pa 1669, kar predstavlja 66-odstotno rast.