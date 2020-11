Šok iz Rusije: Putin bo odstopil, hudo je bolan

Ruski predsednik Vladimir Putin namerava naslednje leto odstopiti med ugibanji, da ima Parkinsonovo bolezen, trdi moskovski profesor in Putinov kritik Valerij Solovej.



Solovej je za britanski The Sun povedal, da Putina (68) k odstopu nagovarjajo njegova partnerka, nekdanja gimnastičarka Alina Kabajeva (37) in njegovi hčerki iz prvega zakona. »Družina ima velik vpliv nanj. Januarja namerava sporočiti, da bo predal oblast,« pravi profesor, ki je namignil, da ima Putin Parkinsonovo bolezen in čedalje bolj skriva simptome. Nedavno naj bi dolgoletni ruski voditelj le s težavo skrival, da je v hudih bolečinah in nenehno premikal svoje noge. Na posnetku, ki se je pojavil v Rusiji, naj bi Putinovi prsti trzali, ko je držal skodelico, v kateri naj bi bila zdravila proti bolečinam.



Ugibanja o Putinovem odhodu z oblasti prihajajo v času, ko ruski zakonodajalci premlevajo zakonodajo, ki jo je predlagal Putin in ki bi nekdanjim predsednikom podelila imuniteto pred kriminalnim preganjanjem do konca življenja.



Putin naj bi kmalu imenoval novega premierja, ki naj bi nato prevzel oblast v Rusiji.