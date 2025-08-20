Sodnica obožuje Thompsona, oprostila mladeniča, ki se je po TV drl ustaški pozdrav (VIDEO)

Občinsko sodišče za prekrške v Zagrebu je oprostilo 26-letnika, ki je bil obtožen vzklikanja ustaškega pozdrava »Za dom pripravljeni!«, navajajo hrvaški mediji.

Moškega je zagrebška policija prijavila na podlagi posnetka javne televizije, ko je mladenič med neposrednim prenosom v Dnevniku 4. julija dan pred Thompsonovim koncertom, vdrl v kader novinarja in v kamero zavpil omenjeni pozdrav.

Ta vzklik, kot je navedeno v obtožnici, simbolizira uradni pozdrav pripadnikov ustaškega gibanja in totalitarnega režima Neodvisne države Hrvaške ter kot tak predstavlja manifestacijo rasistične ideologije, prezira do drugih ljudi zaradi njihove verske in etnične pripadnosti ter trivializacije žrtev zločinov proti človeštvu.

Sodnica navdušena nad Thompsonom

Sodnica Mirela Prstec Batarelo je mladeniča oprostila obtožb, v obrazložitvi sodbe pa je med drugim navedla, da je ta pozdrav Hrvaška vojska uporabljala med domovinsko vojno, nato pa podrobno opisala zgodovinsko pot in izvor ter njeno vlogo pri obrambi države.

Sodnica je imela ob tem o Marku Perkoviču Thompsonu in pesmi Bojna Čavoglave, ki se začne s pozdravom »Za dom, pripravljeni«, le lepe besede. »V veselem pričakovanju Thompsonovega koncerta, kjer so se na zagrebških ulicah med drugim predvajale in pele njegove pesmi, so bile med neposrednim prenosom v etru izrečene besede »Za dom, pripravljeni«. Javni red in mir državljanov nista bila motena, niti kot taka ne bi predstavljala manifestacije rasistične ideologije, prezira do drugih ljudi zaradi njihove verske in etnične pripadnosti ali trivializacije žrtev zločinov proti človeštvu,« v obrazložitvi oprostilne sodbe še pravi sodnica.

Sodnica v svojem sklepu še navaja, da v primeru obtoženega mladeniča ni povezave med njegovim vedenjem in simboli ustaškega režima, obtoženi pa ni širil sovraštva, temveč je kričal uvodne vrstice pesmi pevca, na katerega koncert je čakal.