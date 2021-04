Sodišče odločilo: Obvezno cepljenje je demokratično

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu je odločilo, da se lahko obvezno cepljenje opredeli kot potrebno v demokratičnih družbah. S tem je potrdilo češki zdravstveni politiki, da je obvezno cepljenje otrok v njihovem najboljšem interesu, in zavrnilo pritožbo čeških družin. »Cilj je, da je vsak otrok zaščiten pred resnimi boleznimi s pomočjo cepljenja ali prek čredne imunosti.« Po mnenju ESČP češka zakonodaja ne krši pravice do zasebnega življenja.To je bilo prvič, da je ESČP odločal glede obveznega cepljenja proti otroškim boleznim. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi to lahko vplivalo tudi na druge zakonodaje o obveznem cepljenju, na primer proti covidu 19.Na Češkem je obvezno cepljenje za otroke proti devetim boleznim, med drugim tetanusu, ošpicam in oslovskemu kašlju. Češkim staršem, ki so se obrnili na ESČP, so pred tem izrekli globe oziroma njihovim otrokom niso dovolili vpisa v vrtec, ker niso upoštevali obveznega cepljenja.V več državah so se že odprle razprave o morebitni uvedbi obveznega cepljenja proti covidu 19, da bi s tem dosegli čredno imunost. »Odločitev sodišča bi lahko pri tem igrala pomembno vlogo,« je dejal pravni strokovnjak